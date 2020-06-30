Псевдоброкеры обманули более двадцати иркутян

Злоумышленники под видом специалистов в финансовой сфере предлагали выгодное вложение денег, обещая инвесторам большие дивиденты. Для привлечения клиентов они использовали социальные сети, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Один из потерпевших обратился за помощью в полицию Иркутской области через онлайн-сервис приема обращений граждан официального сайта МВД России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела «К» Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками отдела полиции Межмуниципального управления МВД России «Братское» установили личности предполагаемых аферистов и задержали их.

В ходе обысков в квартирах фигурантов изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты к ним, а также банковские карты.

Изучив данные с изъятых носителей информации, полицейские пришли к выводу, что злоумышленники могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям и вскоре установили еще 21 потерпевшего. Ими оказались жители нескольких регионов России.