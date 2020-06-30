Спрос на полувагоны ПГК в Восточной Сибири вырос в 3 раза

Первая грузовая компания (ПГК) за январь-май 2020 года увеличила погрузку в полувагоны на Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской (ЗабЖД) железных дорогах в 3 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 462,6 тыс. тонн.

«Положительной динамике способствовала адресная работа не только с постоянными, но и с новыми партнерами. Например, благодаря выгодным условиям с нами начала сотрудничать компания «ВСБ ГРУПП». Она обеспечила около трети погрузки в полувагоны ПГК на ВСЖД и ЗабЖД. Мы закольцевали движение подвижного состава – после выгрузки возвращали вагоны обратно на станции погрузки. В результате их оборот ускорился более чем на 2 суток. В рамках комплексного обслуживания мы намерены и дальше обеспечивать клиента необходимым подвижным составом в полном объеме», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Максимальный прирост среди перевозимых в полувагонах грузов показали каменный уголь (в 16 раз, до 390,9 тыс. тонн), промышленное сырье и формовочные материалы (на 9%, до 18,3 тыс. тонн). В 3 раза выросла погрузка лома черных металлов (до 6 тыс. тонн) и огнеупоров (до 3,6 тыс. тонн).

Объем внутрироссийских перевозок увеличился в 6 раз, до 265,8 тыс. тонн. Грузы следовали, преимущественно, на станции ЗабЖД, ВСЖД, Западно-Сибирской, Дальневосточной, Юго-Восточной, Красноярской, Свердловской магистралей и Железных дорог Якутии.

Экспорт прирос в 2 раза, до 196,7 тыс. тонн. Грузы шли в Китай через погранпереходы Забайкальск и Наушки, а также через порты Дальнего Востока.

Для справки:

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 109 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.