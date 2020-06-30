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В Осинском районе осудили «черных лесорубов»

30 июня 2020

Суд вынес обвинительный приговор двум жителям района в возрасте 27 и 28 лет, сообщают в ГУ МВД России в Иркутской области.

В суде установлено, что в феврале 2020 года двое ранее судимых жителей с. Оса договорились на совершение незаконной рубки лесных насаждений в эксплуатационных лесах Обусинского участкового лесничества Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству.

В результате преступных действий подсудимыми совершена незаконная рубка 4 деревьев породы сосна, общим объемом 5,29 кубометров, с причинением ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 38 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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