В июне страх перед коронавирусом в мире пошел на спад

Согласно исследованию холдинга «Ромир» и Gallup International, по сравнению с предыдущей волной исследования в апреле жители планеты начали чаще считать угрозу COVID-19 преувеличенной: рост с 33% до 41%.

При этом доля склонных считать угрозу преувеличенной все равно оказалась ниже мартовского значения (49%). Большинство респондентов (54%) по-прежнему верят в серьёзности угрозы.

Больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%). Меньше всего — в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%).

Мнения россиян снова разделились и поляризировались.

Так, 46% респондентов не считают угрозу коронавируса преувеличенной. С марта, когда проводилась первая волна исследования, доля подобных ответов выросла с 37% до 52% в апреле, а теперь слегка снизилась. Противоположного мнения придерживаются 45% опрошенных. За два месяца доля подобных ответов не изменилась.

Второй вопрос исследования касался опасности заболеть коронавирусом. По сравнению с апрельской волной исследования, жители Земли стали немного меньше беспокоиться о себе и своих близких – падение с 75% до 67%. Опасения респондентов вернулись к мартовским значениям.

Больше всего боятся заражения в Южной Корее (86%), на Филиппинах (84%) и в Гонконге (80%). Меньше всего — в Австрии (42%), Казахстане (46%) и Болгарии (51%).

Россияне, напротив, усилили свои страхи. За себя и своих близких боятся 73% россиян, тогда как в апреле доля подобных ответов составляла 63%. Каждый пятый респондент (21%) не боится заражения.