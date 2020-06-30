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Три российских прототипа вакцины от COVID-19 прошли испытания

30 июня 2020

"Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", — рассказал гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью РИА Новости.

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"Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность", — отметил он.

Общее число заболевших вирусом в мире превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались. В России выявили более 641 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 403 тысяч пациентов. В Иркутской области подтверждены 7 315 случаев заболевания, прирост за сутки – 232.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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