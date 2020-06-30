Сотрудникам «Ростелекома» вручена награда «Почетный связист Иркутской области»

Почетного звания «Заслуженный работник связи Иркутской области» удостоены сотрудники Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»: Игорь Самусев и Евгений Гужов, сообщают в пресс-службе компании.

Награды вручил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

— Эта высокая награда — заслуга всего коллектива Иркутского филиала. Каждый сотрудник с полной отдачей трудится на своем рабочем месте, чтобы у жителей нашей области были современные услуги, — ответил на поздравление главы региона начальник городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Евгений Гужов. — Мы много сделали для создания цифровой ИТ-инфраструктуры в Приангарье, и при партнерстве государства продолжим реализацию масштабных проектов, среди которых видеонаблюдение на ЕГЭ и выборах всех уровней государственной власти.

«Ростелеком» в регионе реализует крупные государственные проекты. Это устранение цифрового неравенства — доступ в интернет по технологии Wi-Fi в малонаселенных отдаленных населенных пунктах. В текущем году «Ростелеком» провел бесплатный интернет в 144 малых поселения в 28 районах Приангарья.

Компания строит системы видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, мониторинга транспортных средств и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

«Ростелеком» совместно с государственным казенным учреждением Иркутской области «Безопасный регион» построил «Систему-112» в регионе. Теперь в Приангарье на звонки по единому номеру 112 реагируют службы пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций, полиции, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор».

— Ростелеком имеет большой опыт построения сложных сетей и информационных систем. Благодаря этому возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти», — пояснил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.