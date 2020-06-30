Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса

Банк УРАЛСИБ повысил безопасность интернет-банка и мобильного банка для юридических лиц, предоставив пользователям сервисов дистанционного банковского обслуживания возможность мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, сообщают в пресс-службе банка.

Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» российской компанией SafeTech.

Внедрение данного решения в интернет- и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам Банка УРАЛСИБ возможность легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне:

без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей);

без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения;

без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений;

одним движением по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl, по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей (в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении), заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.