В апреле, мае 2020 года средний размер ипотечных кредитов в Иркутской области вырос до 2,18 млн рублей

По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель немного вырос - на 2,6% (в апреле 2020 года - 2,13 млн руб.), сообщает НБКИ.

При этом в мае 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 709 баллов.

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

Москве (5,08 млн руб.),

Московской обл. (4,04 млн руб.),

Санкт-Петербурге (3,26 млн руб.),

Приморском крае (3,26 млн руб.),

Ленинградской обл. (2,99 млн руб.).

При этом динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования оказалась разнонаправленной. Так, в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года лидером роста среднего чека по ипотеке оказался Краснодарский край (+32,4%).

Среди регионов с наиболее выросшим средним размером ипотечного кредита также были отмечены в:

Вологодской обл. (+14,5%),

Санкт-Петербурге (+6,5%),

Новосибирской обл. (+5,3%),

Ленинградской обл. (+4,8%).

В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, продолжил сокращаться, в том числе, в:

Москве (-4,6%),

Ростовской обл. (-4,6%),

Ставропольском крае (-4,5%),

Самарской обл. (-4,2%),

Оренбургской обл. (-3,6%).

«После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле, в мае этот показатель начал постепенно восстанавливаться, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотечное кредитование стимулируется за счет снижения ставок как по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заемщикам банки делегируют более значительные суммы денег».