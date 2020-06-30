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В Иркутской области закрываются два офиса Кадастровой палаты

30 июня 2020

Чтобы поставить объект недвижимости на кадастровый учет, оформить права собственности, запросить выписку из ЕГРН, можно воспользоваться официальными сайтами Кадастровой палаты или Росреестра, сообщают в  Кадастровой палате Иркутской области .

С 1 июля 2020 года прекращаются прием и выдача документов по экстерриториальному принципу (оформление документов на недвижимость, которая находится в других регионах России) в офисах Кадастровой палаты, расположенных по адресам: Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Нижнеудинск, ул.Островского, д. 1 и Иркутская область, Шелеховский район, г.Шелехов, 3 квартал, д. 18. 

Также заявители могут обратиться в ближайший офис многофункционального центра «Мои документы» по предварительной записи или по номеру центра телефонного обслуживания: 8 (800) 1000-447 (звонок по Иркутской области бесплатный). 

Любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) по единому многоканальному номеру: 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный для всех регионов России).  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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