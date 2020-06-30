В Иркутской области закрываются два офиса Кадастровой палаты

Чтобы поставить объект недвижимости на кадастровый учет, оформить права собственности, запросить выписку из ЕГРН, можно воспользоваться официальными сайтами Кадастровой палаты или Росреестра, сообщают в Кадастровой палате Иркутской области .

С 1 июля 2020 года прекращаются прием и выдача документов по экстерриториальному принципу (оформление документов на недвижимость, которая находится в других регионах России) в офисах Кадастровой палаты, расположенных по адресам: Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Нижнеудинск, ул.Островского, д. 1 и Иркутская область, Шелеховский район, г.Шелехов, 3 квартал, д. 18.

Также заявители могут обратиться в ближайший офис многофункционального центра «Мои документы» по предварительной записи или по номеру центра телефонного обслуживания: 8 (800) 1000-447 (звонок по Иркутской области бесплатный).

Любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) по единому многоканальному номеру: 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный для всех регионов России).