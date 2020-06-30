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54% туристов ждут открытия зарубежных курортов

30 июня 2020

По данным сервиса Level.Travel, 54% опрошенных туристов ждут открытия зарубежных курортов и надеются этим летом провести отпуск на берегу Средиземного моря; 18% туристов устали откладывать отпуск и планируют отдых на российских курортах; а 28% туристов пока не готовы к путешествиям и не планируют курортный отдых этим летом.

Интересно, что несмотря на высокий уровень социальной энтропии, закрытые границы и отсутствие определенности, планы россиян на отдых не изменились. Данные опроса отражают привычное распределение организованных туристов в летний сезон. Так, в июне прошлого года в структуре продаж Level.Travel 47% занимала Турция со средним чеком 82 тысячи рублей. На втором месте — российские курорты со средним чеком 30 тысяч рублей, на третьем — Греция (8% в структуре продаж) со средним чеком 71 тысяча рублей.

На данный момент в условиях закрытых границ туристам доступны только российские курорты. В структуре продаж Level.Travel за последние две недели лидирует побережье Сочи — 56% со средним чеком 44 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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