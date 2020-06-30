В южных, центральных и западных районах Приангарья особый противопожарный режим продлили до 15 июля

Продление ОПР связано со сложной лесопожарной ситуации в регионе, сообщают в областной администрации.

По сведениям начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, сегодня чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности установились в 17 территориях. Завтра их будет уже 27, послезавтра – 31, а 3 июля пожароопасной станет практически вся лесная территория области.

Напомним, особый противопожарный режим на юге, в центре и на западе региона был установлен с 10 апреля по 15 июня. Затем продлен до 1 июля. В северных районах ОПР введен с 1 мая по 15 июля.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде на территории области зарегистрировано 450 пожаров. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Площадь, пройденная огнем, – 35 771 га, что почти в четыре раза меньше прошлогоднего показателя (141 002 га). В первые сутки в этом сезоне было потушено 88,9% от общего числа лесных пожаров.