Азиатско-Тихоокеанский Банк приступил к выпуску социальной «Единой карты Сахалинца»

Платежный инструмент объединил в себе транспортную и скидочную карту с повышенным кэшбэком и бесплатным снятием наличных в любых банкоматах

На Сахалине заработали новые единые социальные карты, первым к проекту подключился Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Оформить карту смогут все жители региона, а для льготных категорий граждан «Единая карты Сахалинца» откроет доступ к важным нефинансовым сервисам. Например, жители Сахалина и Курильских островов старше 70 лет смогут использовать карту в качестве проездного билета и бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Жители региона старше 55 лет смогут посещать учреждения культуры и спорта, а также получать скидки в магазинах.

«Это не просто банковская карта в ее классическом понимании. «Единая карты Сахалинца» - это ключ к различным государственным социальным сервисам, скидкам и привилегиям. Сейчас мы можем говорить об этом уверенно, так как менее года назад АТБ одним из первых стал эмитентом таких же карт, но в другом регионе присутствия. Жители оценили инициативу правительства региона и многие из тех, кому положены социальные выплаты, льготы и скидки уже обзавелись подобными картами. Я уверен, что и на Сахалине это станет одним из самых востребованных банковских продуктов, ведь это удобно, доступно и функционально», - отметил член правления, директор по розничному бизнесу Виктор Курнаков.

Стоит отметить, что карта «Сахалинца» объединила в себе широкий функционал:

Транспортная карта.

Карта проекта «Сахалинское долголетие».

Инструмент для получения субсидий, пособий и пенсии.

Карта скидок и лояльности в торговых сетях.

Начисление процентов на остаток.

Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах РФ.

Выпуск карты производится на платежной системе «Мир». Планируется, что в июле будет начата выдана таких карт.

Напомним, что оформить ее смогут все жители региона, а для льготных категорий граждан карта откроет доступ к важным нефинансовым сервисам.

К льготным категориям относятся:

граждане, достигшие возраста 65 лет, получающие услуги в рамках проекта «Сахалинское долголетие».

граждане старше 70 лет, которым предоставляется бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси).

Заказ карт осуществляется с обязательным размещением на оборотной стороне СНИЛС клиента и штрих-кода. Выпуск карты для клиента бесплатный.