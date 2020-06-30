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Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик

30 июня 2020

К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился ДомКлик, сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости, входящий в экосистему Сбербанка. 

Теперь все участники программы лояльности смогут списать накопленные бонусы СПАСИБО на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:

•  услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте DomClick.ru;

•  сервис «Анализ цены», который позволяет определить рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой.

Помимо возможности списать до 99% от стоимости услуг бонусами, клиентам также будут начисляться бонусы в размере 1% за каждую покупку на сайте.

 Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Рады приветствовать нового партнёра программы — сервис ДомКлик от Сбербанка: наше предложение пополнилось замечательным сервисом и клиенты смогут выгодно пользоваться услугами для покупки и продажи недвижимости за бонусы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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