«Сбербанк страхование» начала продажу полисов автокаско

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» начала страховать автомобили юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передаваемые в залог банку при оформлении кредита для бизнеса. С этого сегмента клиентов компания вышла на рынок автострахования и начала предлагать полисы автокаско. Оформление полиса и постпродажное обслуживание клиентов полностью происходит в режиме онлайн и занимает не более 5 минут.

Михаил Волков, генеральный директор «Сбербанк страхование»:

«Мы предложили представителям малого и микробизнеса простое и выгодное цифровое решение — оформление полиса каско для залоговых автомобилей и урегулирование убытков онлайн. Для ʺСбербанк страхованиеʺ это первый опыт массовых продаж полисов автострахования, и компания приступает к этому виду страхования в самом понятном для нас сегменте: залоговые автомобили и клиенты ММБ проходят всестороннюю проверку всеми службами банка, что гарантирует нам качество передаваемого на страхование автомобиля. В дальнейшем мы планируем развивать продажи автокаско в большинстве сегментов, представленных в банке, в том числе предложим полисы автокаско физическим лицам и выведем продукт «Сбербанк страхования» в маркетплейс по автострахованию в Сбербанк Онлайн».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить полис автокаско для машин, передаваемых в залог Сбербанку при оформлении кредитов на любые цели — развитие бизнеса, расширение производства либо пополнение оборотных средств. Программа распространяется на легковые и грузовые машины отечественного и иностранного производства.

В среднем оформление каско на залоговые автомобили занимает 2-3 дня и требует предоставления целого ряда документов. «Сбербанк страхование» максимально упростила процесс оформления договора: для онлайн-оформления договора на сайте компании необходимо только ввести ИНН предприятия, государственный номер и стоимость автомобиля. После оплаты полис будет направлен на электронную почту клиента. Заявить о страховом событии, провести осмотр поврежденного автомобиля и получить страховые выплаты также можно онлайн с помощью мобильного приложения «СберОсмотр».