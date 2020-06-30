АТБ совместно с Visa и сервисом Gett запустили специальную акцию для держателей бизнес-карт Visa Business

Азиатско-Тихоокеанский Банк совместно с платежной системой VISA и приложением Gett Delivery запустили новую акцию. До 30 сентября 2020 года держатели бизнес-карты АТБ VISA BUSINESS смогут отправлять товары с помощью сервиса Gett Delivery со скидкой 15%.

Воспользоваться предложением просто:

Установите приложение Gett

Добавьте бизнес-карту Visa в качестве основного способа оплаты

Закажите доставку

Автоматически получите скидку 15%

Предложение действует для доставки на территории следующих городов: Москва, Санкт-Петербург и Казань и не распространяется на доставку между городами.

Подробные условия по ссылке.

Если у вас еще нет бизнес-карты, то ее можно заказать совершенно бесплатно, отправив заявление по системе Интернет-банке или в Мобильном приложении, или на сайте Банка.