Международные организации готовятся отразить киберугрозы

Представители крупнейших российских и международных организаций примут участие в ежегодном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который пройдёт 8 июля этого года. В ходе тренинга команды предотвратят кражу данных, расследуют инцидент и соберут данные для передачи в правоохранительные органы. Около 100 команд-участников уже зарегистрировано, заявки продолжают поступать.

Согласно оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет и по прогнозам ВЭФ в 2030 году может достичь 90 триллионов долларов. В России ситуация также становится все серьезнее — по оценкам Сбербанка, в 2021 году потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей. При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам. По данным исследования Threat Zone 2020, у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности бизнеса в случае крупного инцидента.

По этому основной темой Cyber Polygon 2020 станет подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения цифровизации и роста активности киберпреступников. В мероприятии примут участие около 100 организаций, среди которых Испанский национальный институт кибербезопасности (INCIBE), Banco Santander, Ernst & Young, МТС, Почта Банк и другие команды. Специалисты отработают действия группы реагирования при таргетированной атаке, нацеленной на кражу конфиденциальных данных и нанесение репутационного ущерба. Сценарий будет включать в себя отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку периметра на наличие других возможных уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Действия атакующих будет имитировать команда компании BI.ZONE.

Регистрация команд на мероприятие продолжается.

«Проводить тренинги, имитирующие реальную ситуацию, полезно для любой организации. Утечки данных сегодня являются одним из ключевых вызовов кибербезопасности — каждый день в новостях появляются новые заголовки об очередной базе данных, попавшей в Сеть. Мы понимаем, что это большая проблема для многих, особенно в условиях расширения IT-периметров компаний, и именно поэтому для технической части Cyber Polygon 2020 мы выбрали сценарий с кражей конфиденциальной информации», — отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

«Как национальный институт кибербезопасности, мы понимаем, что должны постоянно развиваться, чтобы противостоять новым и непрерывно эволюционирующим киберугрозам. Мы уверены, что нашей команде будет действительно полезно проверить и улучшить свои навыки реагирования на инциденты в рамках тренинга Cyber Polygon 2020», — прокомментировал Маркос Гомез, заместитель директора INCIBE-CERT.

Cyber Polygon 2020 является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк. Помимо технического тренинга, в рамках Cyber Polygon 2020 состоится открытая онлайн-трансляция, где первые лица таких организаций как Всемирный экономический форум, Интерпол, ICANN, IBM, Visa и многих других расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, а также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.

О компании BI.ZONE

Компания BI.ZONE оказывает более 30 услуг по кибербезопасности: от киберразведки и консалтинга до расследования инцидентов; разрабатывает собственные технологичные продукты и автоматизированные решения для защиты IT-инфраструктур и приложений. Продукты BI.ZONE максимально автоматизируют процессы обнаружения и предотвращения кибератак, а применяемые технологии машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют выявить атаки и мошенничество на ранних стадиях. Официальный сайт: https://bi.zone.