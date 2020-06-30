Пилотный проект по выращиванию кедра с закрытой корневой системой проводят в Приангарье

Эксперимент по выращиванию кедра с закрытой корневой системой проводят в Иркутской области. Подобного опыта нет ни в одном регионе страны. Экспериментальной площадкой стал лесопитомник в Зиминском лесничестве.

Посаженные сеянцы с закрытой корневой системой уже подросли. Осенью их высадят в грунт. Об этом сообщил и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством исполняющего обязанности Губернатора Игоря Кобзева.

Кроме того, на базе Мегетского лесопитомника планируется создать лесовосстановительный центр. Там также будут выращивать сосну и кедр с открытой и закрытой корневой системой.

В свое время шесть российских регионов получили федеральные средства на строительство лесопитомников, которые специализируются на ценных породах древесины с закрытой корневой системой. Иркутская область тогда отказалась от строительства. Но сегодня глава региона и Правительство области настаивают на восстановлении финансирования (речь идёт о 400 млн рублей).

Также рассматривается вариант использования территории БЦБК под создание лесных плантаций по выращиванию кедра. Зольные отходы, по словам и.о. министра, можно будет использовать для лесовосстановления. Сейчас проект находится в стадии разработки.

Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2020 году выращено 433 тысяч штук сеянцев кедра сибирского с открытой корневой системой. Они будут высажены на площади 140 га.

Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев поручил региональному министерству к 1 сентября разработать законопроект, предусматривающий приоритетное рассмотрение вопросов договорных отношений с теми компаниями, которые готовы заниматься лесовосстановлением, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления, а также содействию в ликвидации пожаров.

– Компании, которые занимаются не только заготовкой, но и лесовосстановлением, вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства. Надо продумать ее механизмы, - подытожил руководитель региона.