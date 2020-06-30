Оборудование для строящегося Иркутского завода полимеров поступит в августе

В южнокорейском порту Масан произведена отгрузка 45 единиц оборудования общим весом в 4 500 тонн для Иркутского завода полимеров (ИЗП) в Усть-Куте (Иркутская область). Проект реализует ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК). Транспортировка осуществляется Северным морским путем и по реке Лене. Это крупнейший по своему масштабу логистический проект в новейшей истории региона по доставке такого крупногабаритного оборудования.

Самым большим оборудованием по размеру и весу является деэтанизатор (этиленовая колонна) – длиной 81,9 м и весом 357 т, продувочный бункер продукта – 53,5 м и почти 500 тонн, реактор полимеризации - 44,5 м и весом 597 тонн. Оборудование произведено в Японии, Корее, Китае.

Доставка оборудования в Усть-Кут планируется через порт Тикси, до российского порта транспортировка осуществляется двумя суднами усиленного ледового класса. На всем участке маршрута по Севморпути от Чукотского моря до моря Лаптевых их будут сопровождать ледоколы «Атомфлота».

В середине июля на внешнем рейде порта Тикси крупногабаритное оборудование судовыми кранами в течение недели перегрузят на 9 речных барж. Затем баржи в сопровождении буксиров направятся вверх по течению реки Лены.

Прибытие первых барж в Усть-Кут ожидается во второй половине августа. В пункте назначения будет построен специальный причал с усиленными подкрановыми площадками, где будут установлены два гусеничных крана грузоподъемностью 750 т каждый. До конца сентября все баржи разгрузят, а оборудование будет доставлено специализированными модульными транспортными средствами на подготовленные площадки на территории строящегося завода полимеров.

Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам, построенным в Европе и США. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.

Сырьем для ИЗП станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях группы компаний ИНК в Усть-Кутском и других северных районах области. При строительстве завода полимеров планируется использовать самые современные и высокоэффективные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation.