Благоустройство общественных пространств в Иркутске завершат к 1 сентября

Благоустройство общественных пространств в Иркутске ведется с опережением графика. Ход работ на объектах, реализуемых в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», проверили временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

До 1 сентября планируют завершить благоустройство территории пешеходного променада на бульваре Гагарина на участке от памятника Александру III до улицы Красного Восстания. Как доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова, сейчас на объекте полностью закончены работы по демонтажу старых покрытий, идет подготовка оснований для укладки тротуарной плитки, осуществляется установка бордюрного камня.

– Контроль за качеством работ и соблюдением технологий проводится в ежедневном режиме. Это позволяет оперативно устранять возникающие замечания, – отметил Руслан Болотов. – Реконструкция бульвара Гагарина ведется с учетом исторической особенности этого знакового места. И, вместе с этим, здесь будет сделано современное наполнение.

На территории пешеходного променада будут организованы разноформатные зоны отдыха, в том числе с устройством навесов, оборудована велопарковка, установлено освещение, кроме того вдоль аллеи обустроят газоны, высадят новые кустарники.

Также до 1 сентября планируют закончить работы по благоустройству сквера 300-летия Иркутска в Лисихинском парке и зоны променада бульвара Постышева. В парке оборудуют игровые зоны для детей, сделают сеть внутренних дорожек, обустроят террасы. Сейчас на объекте ведется устройство линии наружного освещения, установка бортовых камней и вертикальная планировка участка. В зоне променада от улицы Коммунистической до улицы Дальневосточной на бульваре Постышева сделают новое двухуровневое освещение, обустроят газоны и пешеходные дорожки.

– Иркутск заметно преобразится за лето. Столица Приангарья должна выглядеть достойно. По ней судят обо всей нашей области. Важнейший момент – качество ремонта. Выполнять работу нужно так, чтобы не пришлось потом каждый год доделывать и переделывать. И самое главное – всегда учитывать интересы жителей. Активнее привлекать их к выбору объектов, приемке работ, – отметил Игорь Кобзев. – Также важно, чтобы общественные пространства в центре Иркутска были интересны и туристам. Мы обязательно включим в программы экскурсий обновленные городские территории.

Отметим, что всего в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 17 общественных пространств, комплексно приведено в порядок более 60 дворов.