Почему рубль опять падает?

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже во вторник, 30 июня, превысил отметку 71 рубль. Евро тоже укрепляется. Доллар прибавляет 1,12% и стоит 71.11 руб., а евро потяжелел на 1,11% и торгуется на отметке 79.79 руб. к 17:00 мск. Ослабление российской валюты вызвано репатриацией прибыли нерезидентами в конце квартала, который оказался неплохим для рублевых активов. К тому же, вероятно, что иностранные держатели российских акций переводят полученные дивиденды в доллары, их доля во free float составляет 30-35%, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Против рубля также выступает снижение спроса на рискованные активы из-за растущих опасений второй волны пандемии. Для цен на нефть главное сейчас также ситуация с пандемией. Новая волна – это новый карантин и, вполне вероятно, новый обвал цен на нефть. Остается надеяться, что мировая экономика избежит данного сценария, и в июле нефть будет стоить $40-45 за баррель, Urals может торговаться с премией к Brent. В пользу рубля сегодня играет продажа валюты Банком России, она составляет в среднем 11,2 млрд рублей в день.