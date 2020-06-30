ВШМ СПбГУ провела вебинары для руководителей Банка ВТБ

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) в рамках сотрудничества с Банком ВТБ провела вебинары для руководителей банка. Всего в вебинарах приняли участие свыше 160 руководителей ВТБ. Преподаватели программ Executive MBA ВШМ СПбГУ рассказали о создании лучшего клиентского опыта и управлении изменениями.

Мария Смирнова, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой маркетинга ВШМ СПбГУ, преподаватель программ Executive MBA и корпоративных программ для руководителей, провела вебинар на тему «Создание лучшего клиентского опыта» и рассказала о его роли в привлечении и удержании клиентов, а также о его влиянии на конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе. Особое внимание было уделено обсуждению роли клиентского опыта в сфере услуг в процессе создания новых продуктов и важности вовлечения всех участников команды в формирование и поддержание стандартов обслуживания.

«Вебинар еще раз очень конкретно подчеркивает неоценимую важность темы клиентоцентричной модели бизнеса: знать своего клиента, понимать и слышать. Кейсы и результаты исследований, предложенные спикером, отлично проиллюстрировали тренды и современные вызовы для компаний. Вебинар был на самом высоком градусе взаимной вовлеченности и интереса к теме клиентского опыта», — поделилась впечатлениями руководитель проекта в Центре качества клиентского опыта Банка ВТБ Светлана Старостина.

Оксана Пикулева, доктор психологических наук, преподаватель-практик программ Executive MBA ВШМ СПбГУ, в ходе вебинара на тему «Управление изменениями» осветила вопросы, связанные с наиболее частыми ошибками управленческих команд, развитием лидерских компетенций, работой с сопротивлениями и прогнозной оценкой результатов внедряемых изменений.

«Симбиоз образования и бизнеса — очень важный тренд, способствующий развитию обеих этих сфер. Корпоративные программы для бизнес-школы — это максимальное соприкосновение с реальными кейсами, возможность обогатить бизнес системными знаниями, а образование сделать более клиенто- и практико-ориентированным», — отметила Мария Смирнова.

Следующим совместным образовательным проектом станет запуск пилотной кастомизированной программы для линейных руководителей розничного бизнеса ВТБ. Основные цели программы: сокращение периода адаптации новых руководителей и создание устойчивой базы для их дальнейшего развития. Максимально ориентированный на реальные бизнес-практики курс будет состоять из микромодулей, включающих теоретическую часть, кейсы и тренировки в бизнес-симуляторе. Гибкий подход и на 100% онлайн-формат позволяют комфортно совмещать обучение и рабочую нагрузку.

В перспективе ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ планируют реализовать системную обучающую интерактивную программу по основам продаж, включающую как классические онлайн-форматы, так и иммерсивные технологии — 3D/VR симуляции и 360-видео.