ВТБ с 1 июля изменил условия по накопительным счетам

ВТБ информирует, что с 1 июля 2020 года меняются ставки по накопительным счетам, открытым до 1 апреля 2020 года. Подробнее ознакомиться с изменениями можно по ссылке.

Изменение ставок следует общей тенденции рынка, связанной со снижением 19 июня ключевой ставки Центральным Банком на 1 п.п. — до исторического минимума 4,5 п.п. Банк меняет ставки по архивным накопительным счетам, открытие которых прекратилось 1 апреля и востребованность которых постоянно снижается.

Чтобы вы всегда могли быстро воспользоваться накопленными средствами и при этом продолжать получать по ним доходность, предлагаем вам использовать накопительный счет «Копилка» с начислением процентов на ежедневный остаток. Подробнее ознакомиться с предложением можно по ссылке.