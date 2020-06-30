За время работы Россельхозбанка прибыль агробизнеса выросла в 14 раз

За 20 лет агропромышленный комплекс России превратился из отстающей отрасли в высокомаржинальный и инвестиционно привлекательный бизнес, продукция которого теперь не только обеспечивает страну, но и уже приносит стране доход больше, чем военно-промышленный комплекс, на экспортном направлении. В течение всего этого времени поддержку сельскому хозяйству оказывал профильный финансовый институт – Россельхозбанк, отметивший свой юбилей в июне.



Главные достижения российского АПК налицо. За пять лет активной политики импортозамещения были достигнуты или даже превышены установленные Доктриной продовольственной безопасности целевые показатели по самообеспеченности ключевыми продуктами: зерном и зернобобовыми, растительным маслом, сахаром, мясом и мясопродуктами. Импорт продовольствия снизился с 43,3 млрд долларов в 2013 г. до 29,8 млрд долларов в 2018 г., то более чем на 30%. Показателен пример сахара: если на рубеже 21 века только около трети сахара производилось из российской свеклы, то уже с 2017 г. зарубежный сырец не используется. При этом успешно продвигается реализация национального проекта по увеличению экспорта продукции АПК до 45 млрд долларов в год к 2024 г. По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции из России вырос практически в 20 раз.



За почти два десятилетия прибыль сельскохозяйственного бизнеса выросла с 11,8 млрд рублей до 160,3 млрд рублей, то есть почти в 14 раз. В сфере перерабатывающей промышленности аналогичный показатель увеличился с 76,6 млрд рублей до 403,3 млрд рублей – более чем в 5 раз. Выручка в обеих сферах показала прирост в 4,5 раза.



Россельхозбанк активно участвовал в содействии успехам агросектора. С 2006 г. РСХБ является ключевым участником национального проекта «Развитие АПК», при содействии Банка введены в эксплуатацию около 4,2 тысяч аграрных инвестиционных проектов. С начала реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства в 2008 году Банк направил на поддержку отрасли свыше 8,6 трлн рублей. Клиенты РСХБ стали значимыми игроками во всех подотраслях АПК. К началу 2020 г. 25% всего объема экспорта приходилось на клиентов Банка. С 2014 года Банк активно замещал средства, привлеченные на зарубежных финансовых рынках средствами, привлеченными на внутреннем рынке. Объем привлеченных Банком средств клиентов за период с начала 2014 года увеличился с 696 млрд рублей до более чем 2,4 трлн рублей.