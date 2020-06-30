Борис Скородумов займется развитием Quantitative Investment Strategies в УК «Райффайзен Капитал»

Борис Скородумов присоединился к группе Райффайзен и возглавил направление Quantitative Investment Strategies (QIS). Направление QIS будет входить в структуру управляющей компании «Райффайзен Капитал», которая с начала 2020 года проходит интеграцию в корпоративно-инвестиционный блок Райффайзенбанка.

QIS — направление, на базе которого разрабатываются стратегии управления инвестициями. Оно основано на алгоритмической систематизации инвестиционных идей, использовании финансовых моделей, которые базируются на фундаментальных принципах. На первом этапе УК «Райффайзен Капитал» будет предлагать QIS-стратегии институциональным инвесторам.

«Я рад присоединиться к команде ведущего российского банка. Райффайзенбанк — пример организации, которая разрабатывает продукты и решения, основываясь на реальных предпочтениях клиентов. QIS — перспективное направление, и мы запустим первую в России масштабируемую платформу, ориентированную на лучшие зарубежные практики. Наша инвестиционная философия базируется на трех основных принципах. Мы полагаемся на экономические и фундаментальные предпосылки, которые объясняют премию за риск относительно рынка; мы используем систематический подход, позволяющий строить алгоритмические стратегии, которые легко воспроизводить и тестировать, и, наконец, мы продумываем дизайн стратегий, который позволяет надежно управлять ими с минимальным операционным риском. Мы видим большие перспективы в развитии стратегий, которые строятся на этих принципах», — прокомментировал Борис Скородумов, со-глава управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал».

«На российском рынке ощущается дефицит качественных инвестиционных продуктов, которые были бы понятны инвесторам. Сейчас мы видим растущий интерес к финансовым инструментам, но зачастую то, как работает тот или иной инструмент, какие риски и выгоды он несет, остается не до конца раскрытым для клиента. Мы используем другой подход, предлагая качественные продукты с понятными и прозрачными условиями. Стратегии QIS — как раз одни из таких, так как основаны на точных моделях и исключают влияние случайных факторов. Мы верим, что наш подход поменяет ситуацию на российском инвестиционном рынке, поднимет его на более качественный уровень, что в результате привлечет на рынок много новых как розничных, так и институциональных инвесторов», — прокомментировал Никита Патрахин, член правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка.

Борис Скородумов последние 17 лет прожил в Нью-Йорке. В 2013—2019 гг. он разрабатывал стратегии QIS в Morgan Stanley, а до этого в Barclays Capital, где занимался структурными продуктами. Первое высшее образование Борис получил в МИФИ на кафедре прикладной математики в 2003 году, затем получил PhD в Университете Нотр-Дама (США) по ядерной астрофизике в 2007 году, в 2007—2008 гг. Борис обучался в магистратуре Колумбийского университета по специальности финансовая математика.