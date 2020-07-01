Новости

Выдачи ипотеки в мае остались на уровне прошлого года

1 июля 2020

Читайте также:

ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
30 июня 2020
Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей по ипотеке с господдержкой 2020
29 июня 2020

Банки выдали в мае традиционно меньше ипотечных кредитов, чем в апреле, на фоне длительных праздников. В 2020 году выдачи ипотеки оказались меньше, чем в апреле на 11% по количеству (77 тысяч кредитов) и на 7% по объему (более 180 млрд рублей). Однако по сравнению с маем прошлого года выдачи остались примерно на том же уровне, сократившись на 1% по количеству кредитов и увеличившись на 3% по объему, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). 

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Во втором месяце карантина ипотека продолжает демонстрировать относительно хорошие результаты по сравнению с другими сегментами кредитования. Более того, мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита".


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (57)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 1 июля количество заболевших коронавирусом достигло 654 тысяч
Число выздоровевших от коронавируса в Приангарье за сутки впервые превысило число заболевших
Не стоит ждать снижения заболеваемости коронавирусом в Приангарье в ближайшие недели
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании