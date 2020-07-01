Выдачи ипотеки в мае остались на уровне прошлого года

Банки выдали в мае традиционно меньше ипотечных кредитов, чем в апреле, на фоне длительных праздников. В 2020 году выдачи ипотеки оказались меньше, чем в апреле на 11% по количеству (77 тысяч кредитов) и на 7% по объему (более 180 млрд рублей). Однако по сравнению с маем прошлого года выдачи остались примерно на том же уровне, сократившись на 1% по количеству кредитов и увеличившись на 3% по объему, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Во втором месяце карантина ипотека продолжает демонстрировать относительно хорошие результаты по сравнению с другими сегментами кредитования. Более того, мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита".