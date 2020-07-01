Число выздоровевших от коронавируса в Приангарье за сутки впервые превысило число заболевших

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Иркутской области число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. 1 июля в регионе подтверждены 233 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 7786. Выздоровели 3378 человек, 312 за последние сутки.

Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно в регионе лечатся 2731 человек, госпитализированы 1572, из них 76 находятся в тяжелой форме.

Число жертв коронавируса в Приангарье с начала эпидемии достигло 105, три человека умерли за последние сутки: 47 (+1) от COVID-19, 58 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Суточные темпы прироста в регионе держатся на высоком уровне и составляют 3,1%. На 1 июля регион находится на 11-м месте в Россси на 11-месте по количеству инфицированных COVID-19.