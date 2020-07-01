В июле стать самозанятым можно будет еще в 53 регионах России

С 1 июля 2020 года эксперимент стартует в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва, а с 24 июля - в республике Северная Осетия-Алания.

Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет (предоставляется в размере 10 000 рублей).

С начала этого года в эксперименте участвуют 23 региона. В качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 760 тысяч человек.