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Общероссийское голосование в Иркутске проходит с соблюдением всех мер безопасности

1 июля 2020

Общероссийское голосование в Иркутске проходит с соблюдением всех мер безопасности. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции всем избирателям при входе на участки выдается индивидуальный пакет со средствами защиты. Комплект включает маску, перчатки, спиртовую салфетку и ручку. Регистрация жителей и процесс голосования происходят при строгом соблюдении социальной дистанции.

Напомним, что в Иркутске для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации открыты все 242 участковые избирательные комиссии. Проголосовать жители города могут с 8.00 до 20.00. Общественный транспорт работает по расписанию буднего дня, безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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