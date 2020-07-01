Общероссийское голосование в Иркутске проходит с соблюдением всех мер безопасности

Общероссийское голосование в Иркутске проходит с соблюдением всех мер безопасности. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции всем избирателям при входе на участки выдается индивидуальный пакет со средствами защиты. Комплект включает маску, перчатки, спиртовую салфетку и ручку. Регистрация жителей и процесс голосования происходят при строгом соблюдении социальной дистанции.

Напомним, что в Иркутске для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации открыты все 242 участковые избирательные комиссии. Проголосовать жители города могут с 8.00 до 20.00. Общественный транспорт работает по расписанию буднего дня, безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.