К 18 часам 1 июля в Иркутской области проголосовали 41,07% жителей

Явка на общероссийском голосовании в Иркутской области к 18.00 1 июля составила 766 тысяч 40 человек (41,07%), сообщает Облизбирком. В Иркутске явка – 35,8%. Самая низкая явка в Усть-Илимске (30,39%), cамая высокая – в Баяндаевском районе (71,12%).

Лидеры по участию в голосовании:

Баяндаевский район (71,12%) Аларский район (67%) Жигаловский район (64%) Тулунский район (63,5%) город Тулун (60,8%)

В целом по России явка существенно выше, чем в Иркутской области: к 17:00 по московскому времени средняя явка по поправкам к Конституции составила 62,89%.