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К 18 часам 1 июля в Иркутской области проголосовали 41,07% жителей

1 июля 2020

Явка на общероссийском голосовании в Иркутской области к 18.00 1 июля составила 766 тысяч 40 человек (41,07%), сообщает Облизбирком. В Иркутске явка – 35,8%. Самая низкая явка в Усть-Илимске (30,39%), cамая высокая  в Баяндаевском районе (71,12%). 

Лидеры по участию в голосовании:

  1. Баяндаевский район (71,12%)
  2. Аларский район (67%)
  3. Жигаловский район (64%)
  4. Тулунский район (63,5%) 
  5. город Тулун (60,8%)

В целом по России явка существенно выше, чем в Иркутской области: к 17:00 по московскому времени средняя явка по поправкам к Конституции составила 62,89%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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