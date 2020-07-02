По предварительным данным, в Иркутской области поправки в Конституцию поддержали более 60% голосующих

По предварительным данным, в Иркутской области поправки в Конституцию поддержали 64,28% голосующих, 34,09% – против, сообщает РИА Новости В целом по России поправки поддержали 77,93% избирателей, такие данные получены после обработки 90,04% протоколов.

При этом, явка по Иркутской области, по итогам голосования 1 июля на 18:00 составила 41,07%. Наименьшую явку по области продемонстрировал Усть-Илимск (30,39%), а наибольшую – Баяндаевский район (71,12%), сообщают в областном избиркоме.

В Бурятии, по предварительным данным, за поправки проголосовали 71,95% избирателей. В Красноярском крае: за — 70,1% голосующих. В Новосибирской области поддержали поправки — 67,59%.

Ранее ВЦИОМ публиковал данные экзитпола за четыре дня голосования, поправки в Основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных. Против высказались 23,6%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

По состоянию на 28 июня 2020 г. (на 21.00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163,124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа - 29,4%.