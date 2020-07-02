«Облкоммунэнерго» обновило сети в поселке Магистральный на БАМе

Работая в условиях пандемии, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» проводит работы по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. На данный момент завершены работы на двух объектах, сообщают в пресс-службе компании.

В Свриск, по обращению муниципальных властей, произведен вынос линии напряжением за пределы будущего сквера и зоны отдыха. Для этого установили 28 новых опор и смонтировали более километра изолированного провода. Помимо этого, обновлены электрические сети по четырем улицам города: Тимирязева, Лермонтова, Маяковского, Ленина.

В поселке Магистральный на БАМе проведена замена сетей в районе Мехколонна, по улицам Островского, Королева, Гоголева, Центральная, Подгорная. Здесь установили 29 новых опор и смонтировали более километра самонесущего изолированного провода. Электрические сети на данных улицах не ремонтировались с 80-х годов прошлого века, со времени строительства БАМа и появления поселка.