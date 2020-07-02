В Приангарье количество пьющих сверх меры граждан больше, чем в среднем по России

В Иркутской области удельный вес превышающих безопасный лимит больше, чем в целом по стране (4,1%) и в среднем по Сибирскому федеральному округу (4,9%). По данным на 2019 год, 5,6% жителей Иркутской области (9,5% мужчин и 2,4% женщин) употребляют алкоголь более установленной нормы, сообщает Иркутскстат.

Недельная норма в пересчете на чистый спирт для мужчин 168 граммов, женщинам – вдвое меньше.

Но показатель Иркутской области – не самый высокий в Сибири. В Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях без оглядки на норму пьют 6% жителей, в Хакасии – 6,2%.

Из всех федеральных округов самый непьющий Северо-Кавказский, где алкогольную норму превышают лишь 1,5% жителей (в Дагестане – 0,2%, Северной Осетии-Алании – 0,6%, в Ингушетии – 0,7%). Мало пьющих также в Севастополе (0,6%), сравнительно немного – в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской области и в Республике Крым – 1,2-1,5%.

А больше всего превышающих разумный норматив на Дальнем Востоке – 6,5%.

Лидирует Чукотка, где 15,8% населения употребляют горячительное сверх меры. Негативно выделяются еще два региона Дальневосточного федерального округа: Еврейская автономная область с показателем 11,5% и Хабаровский край – 10,0%.

На Северо-Западе страны самый пьющий регион - Архангельская область (без учета входящего автономного округа), где пьющих без меры – 10,7%. Немало пренебрегающих нормой также в Новгородской и Мурманской областях (соответственно 8,8% и 8,3%).