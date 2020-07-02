Молодая мама из Иркутской области выиграла в лотерею более 3,5 миллиона рублей

Алена Стельмакова из Иркутской области стала обладательницей приза в размере 3 568 644 рублей. Ей повезло в 10 839-м тираже «Гослото «5 из 36» еще в сентябре 2019. Но только сейчас девушка поделилась своей историей удачи, сообщают в пресс-службе «Гослото».

Алена начала участвовать в лотереях после того, как побывала на тренинге по визуализации своих желаний. С тех пор несколько раз в месяц она покупала билеты и мысленно представляла, что уже выиграла.

Накануне розыгрыша ей приснилась медведица с медвежатами. Алена уверена, что этот сон сулил ей хорошие перемены в жизни.

Счастливый билет девушка приобрела на сайте «Столото»: выбрала дни рождения родных и пару чисел отметила наугад. Результаты тиража она проверила в интернете.

— Я смотрела на экран и не могла поверить своему везению. Когда осознала, что произошло, стала бегать по квартире с телефоном и звонить маме. Она мне всегда говорила, что я обязательно выиграю. Так и произошло, — рассказывает любимица фортуны.

Призовые средства помогли победительнице осуществить сразу несколько желаний: девушка купила автомобиль, о котором давно мечтала, распрощалась с ипотекой и обновила мебель в квартире. Часть денег она отложила на путешествие.

Алена работает в нефтяной компании, по профессии она химик-эколог. Выходные проводит с семьей. Увлекается психологией и рисует.