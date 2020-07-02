Названы лидеры по объему страхования в РФ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам 1 квартала 2020 года.
По итогам 1 квартала 2020 года лидерами по объему собранных страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, стали:
- АО «СОГАЗ» (доля на страховом рынке – 28,3%),
- АО «АльфаСтрахование» (6,3%),
- СПАО «Ингосстрах» (6,1%).
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Крупнейшие компании по взносам сегментах обязательного страхования:
- АО «СОГАЗ»,
- СПАО «РЕСО-Гарантия»,
- АО «АльфаСтрахование».
В сегментах добровольного страхования иного, чем страхование жизни, лидируют:
- АО «СОГАЗ»,
- АО «АльфаСтрахование»,
- СПАО «Ингосстрах».
В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 1 квартала 2020 года вошли:
- ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,
- ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»,
- ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».
Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.