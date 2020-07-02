Названы лидеры по объему страхования в РФ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам 1 квартала 2020 года.

По итогам 1 квартала 2020 года лидерами по объему собранных страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, стали:

АО «СОГАЗ» (доля на страховом рынке – 28,3%),

АО «АльфаСтрахование» (6,3%),

СПАО «Ингосстрах» (6,1%).



Крупнейшие компании по взносам сегментах обязательного страхования:

АО «СОГАЗ»,

СПАО «РЕСО-Гарантия»,

АО «АльфаСтрахование».

В сегментах добровольного страхования иного, чем страхование жизни, лидируют:

АО «СОГАЗ»,

АО «АльфаСтрахование»,

СПАО «Ингосстрах».

В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 1 квартала 2020 года вошли:

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»,

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.