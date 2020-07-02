Россияне положительно восприняли введение антиконтрафактной маркировки

С первого июля в РФ появится антиконтрафактная маркировка для ряда товаров. Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне уже готовы ориентироваться на нее при выборе продукции.

В первую очередь маркировка необходима, по мнению содержательно ответивших россиян, для медицинских товаров: медикаментов, фармацевтики (52%). Наиболее широкую поддержку получила маркировка продуктов питания (45%), молочной продукции (19%), алкоголя (15%), товаров и продуктов для детей (14%).

Если производители переложат затраты на покупателей, готовы умеренно переплачивать 51% — за маркированные лекарства, 40% — за технику и электронику, 39% — за продукты питания. 72% не готовы платить больше за сигареты, 69% — за парфюмерию, 64% — за одежду и обувь.

При наличии технической возможности 71% россиян готовы установить на телефон приложение «Честный знак». Чаще об этом сообщают 25-34-летние (80%) и 35-44-летние (83%).

С 1 июля маркировка будет введена в обязательном порядке для всех производителей, импортеров, а также оптовых и розничных продавцов ряда товаров. О введении обязательной маркировки для обуви и сигарет знают по 37% россиян, для лекарственных средств — 48%.

После введения маркировки россияне предпочтут скорее купить товары, которые прошли проверку и имеют соответствующую отметку.

Чаще об этом говорят относительно лекарств: 85% россиян предпочтут приобрести медицинские средства с маркировкой. При выборе обуви на маркировку будут ориентироваться 66% (30% высказали свое безразличие), а каждый второй (50%) будет искать ее при выборе сигарет.

Введение обязательной маркировки понизит количество нелегальной продукции, по мнению 41% россиян, повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров (56%) и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями (60%).

Производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, считает 91% россиян.

Такую же меру ответственности должны нести государственные органы, допустившие производство или продажу нелегальной продукции (92%), и продавцы контрафакта (83%). Человек, сознательно купивший нелегальную продукцию, по мнению трети россиян, не должен нести никакой ответственности (32%), почти такая же доля считает уголовное или административное наказание справедливым (34%).