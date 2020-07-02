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На избирательных участках Иркутска нарушений не зафиксировано​​

2 июля 2020

В Иркутске завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Как рассказал заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Андрей Южаков, сегодня, в день общероссийского голосования, нарушений на избирательных участках не зафиксировано, сообщают в областной администрации.

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– Сейчас ведется подсчет результатов голосования. Итоги озвучит областная избирательная комиссия, – отметил Андрей Южаков. – В этом году голосование проходило в течение недели. В условиях пандемии необходимо было организовать процесс так, чтобы на участках не происходило скопления людей.

Как рассказал Андрей Южаков, не поступало жалоб и на соблюдение мер безопасности на избирательных участках. На всех УИК члены комиссий и избиратели были обеспечены масками и перчатками, в помещениях проводились обработка и дезинфекция. Также в течение всего дня на избирательных участках дежурили сотрудники правоохранительных органов и наблюдатели.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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