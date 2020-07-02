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Недвижимость двух иркутян ушла с торгов в счет неоплаченных кредитов

2 июля 2020

С продажи имущества приставы выручили порядка 3 млн рублей, сообщают в УФССП.

Исполнительные листы в отношении двух граждан, которые игнорировали внесение ежемесячных платежей по кредитам, находились в Межрайонном отделе судебных приставов.  

Судебные приставы по решениям судов составили акты описи и ареста имущества должников – дома и земельного участка в Иркутском районе и однокомнатной квартиры в микрорайоне Березовый областного центра. Поскольку неплательщики не приняли мер к исполнению своих долговых обязательств, недвижимость была реализована с торгов. Денежные средства перечислены взыскателям – банковским организациям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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