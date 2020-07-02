На пост губернатора Иркутской области претендуют 17 человек

30 июня истек срок представления документов о выдвижении на досрочных выборах губернатора Иркутской области, сообщают в избиркоме области.
Рабочая группа при облизбиркоме в последний день приняла документы от трех кандидатов-самовыдвиженцев Анатолия Сопова (генеральный директор ООО «Смартлидер»), Сергея Гагаркина (президент ГСА), Дениса Букалова (временно неработающий). Кандидатам выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов.
Таким образом, на пост губернатора Иркутской области претендуют семнадцать человек.
Ранее документы в избирком представили:
- врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев (самовыдвижение),
- председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов («Родина»),
- мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев (самовыдвижение),
- депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко («Гражданская Платформа»),
- координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников (ЛДПР),
- депутат Законодательного Собрания Иркутской области Лариса Егорова («Справедливая Россия»),
- Юлия Бережнова (самовыдвижение),
- Александр Плескач (самовыдвижение),
- Вадим Катков (самовыдвижение),
- Валерий Николаев (самовыдвижение),
- Наталья Киселева (самовыдвижение),
- Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ),
- Андрей Ибрагимов (самовыдвижение).