На пост губернатора Иркутской области претендуют 17 человек

30 июня истек срок представления документов о выдвижении на досрочных выборах губернатора Иркутской области, сообщают в избиркоме области.

Рабочая группа при облизбиркоме в последний день приняла документы от трех кандидатов-самовыдвиженцев Анатолия Сопова (генеральный директор ООО «Смартлидер»), Сергея Гагаркина (президент ГСА), Дениса Букалова (временно неработающий). Кандидатам выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов.

Таким образом, на пост губернатора Иркутской области претендуют семнадцать человек.

Ранее документы в избирком представили: