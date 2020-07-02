На фоне пандемии инвестиции в недвижимость упали до минимума за 12 лет

С апреля по июнь текущего года объем сделок составил 491 млн долларов, что меньше аналогичного периода прошлого года на 20%. Из них 58% транзакций пришлось на сектор жилой недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на сообщение аналитической компании JLL.

Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил $491 млн. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября-декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил $409 млн.

Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2-2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.

Как сообщили в JLL, большую часть транзакций (58%) в первом полугодии 2020 года составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости. Крупнейшей сделкой стало приобретение ГК «ПИК» участка на севере Москвы под строительство жилого комплекса.

Инвесторы также сохранили интерес к сектору офисной недвижимости, доля которого снизилась до 24% по сравнению с 35% по итогам аналогичного периода 2019 года. Здесь крупнейшей сделкой стали покупка структурой компании «Росатом» бывшего здания Минпромторга рядом с Кремлем, а также приобретение компанией АЛРОСА бизнес-центра на Севастопольском проспекте.

На третьем месте оказался сектор складской недвижимости, доля которого за шесть месяцев выросла до 11% (на 5% по сравнению с тем же периодом 2019