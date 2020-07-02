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Братск одобрил поправки в Конституцию

2 июля 2020

Согласно данным Избирательной комиссии Иркутской области, большая часть жителей Братска (72% или 52 836 человек) поддержала поправки в основной закон страны.

Против поправок выступили 26,16% или 18 964 человек. Уровень явки в этом городе составил 38,28%.

Ранее ВЦИОМ публиковал данные экзитпола за четыре дня голосования, поправки в основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных. Против высказались 23,6%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

По состоянию на 28 июня 2020 г. (на 21.00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163,124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа - 29,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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