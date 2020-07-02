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За неделю в Росреестр Иркутской области поступило почти 7 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия

2 июля 2020

В среднем в ведомство ежедневно поступало 1,7 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия, сообщают в пресс-службе Росреестра.

Общее количество заявлений на учетно-регистрационные действия, поступивших в Управление Росреестра по Иркутской области за рабочую неделю с 22 по 26 июня, составило 6 934.

Треть пакетов документов на учетно-регистрационные действия (2 290 заявлений от общего числа) принята Управлением Росреестра по Иркутской области в электронном виде. При этом по сравнению с прошлым годом доля электронных услуг выросла практически в два раза. 

Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки на минувшей неделе составило 583. Из них 143 поступило в электронном виде. 

Также за неделю в Управление Росреестра по Иркутской области поступил на регистрацию 71 договор долевого участия, из которых 27 - в электронном виде. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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