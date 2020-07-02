Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Новые горизонты» в Иркутске

Банк «Открытие» аккредитовал строящийся жилой комплекс «Новые горизонты» финансово-строительной компании «Атлант-2». Покупателям квартир банк «Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

ЖК «Новые горизонты» строится в Свердловском округе на пересечении улиц Пушкина и Румянцева, недалеко от железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». В монолитно-кирпичном 17-этажном доме предусмотрен один подъезд на 202 квартиры евроформата. В доме отведены помещения под кладовые. На наружных стенах предусмотрены корзинки для кондиционеров.

Рядом с домом находятся лицей и детский сад. Недалеко от дома – известные места отдыха жителей Иркутска: роща «Звездочка» и курорт «Ангара». В шаговой доступности – поликлиника, медицинские центры и аптеки, спортивные клубы.

Территория комплекса будет огорожена и закрыта для проезда автотранспорта, планируется установка системы видеонаблюдения и бесплатный Wi-Fi во дворе дома. На придомовой территории разместятся детские развивающие площадки с безопасным покрытием, тренажеры и универсальное спортивное поле.

C 16 июня банк «Открытие» снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% на покупку жилья непосредственно у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим по ставке 7,6% годовых. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

Также банк с 25 июня снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,3% (при первоначальном взносе от 40%).

Кроме того, в «Открытии» продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Для жителей регионов максимальная сумма кредита составляет 6 млн. рублей. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%, в том числе, с учетом материнского капитала.