Во второй половине июня 4 марки повысили цены на свои авто

Большинство брендов переписали прайс-листы на свои модели в первой половине месяца, поэтому сейчас наблюдается относительное затишье, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Всего 4 марки из 49, официально представленных на российском рынке, повысили цены на автомобили после 16 июня.

Отмечается, что корейский бренд Hyundai уже второй раз за месяц поднял стоимость большинства своих моделей. На этот раз прибавка составила 0,4 – 1,4%. Гораздо более существенный рост цен отмечен у некоторых моделей Mercedes-Benz – плюс 1,8 – 8,1%. Китайский Haval обновил прайсы на свой самый продаваемый кроссовер – F7 и его купе-версию F7x, добавив к их прежней стоимости от 1,1 до 1,8%. Наконец, британский MINI Countryman стал дороже на 1,4% в своей топовой версии John Cooper Works All4.