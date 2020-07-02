Россияне одобрили поправки в Конституцию

За поправки выступили 77,92% голосовавших.

Обработано 100 процентов протоколов. За принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%, сообщают РИА Новости.

Более 72 процентов сибиряков, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию, явка, по предварительным данным, составила более 58%.

Ранее ВЦИОМ публиковал данные экзитпола за четыре дня голосования, поправки в Основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных. Против высказались 23,6%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

По состоянию на 28 июня 2020 г. (на 21.00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163,124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа - 29,4%.