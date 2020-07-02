Спортзалы и фитнесс-центры Иркутской области начнут работу с 3 июля

Помимо них тренировочный процесс возобновят члены сборных области, спортивные школы, конно-спортивные клубы. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Главное условие – соблюдение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта, в их числе:

проведение ежедневной термометрии для работников учреждений

обеспечение сотрудников и спортсменов кожными антисептиками

уменьшение пропускной способности учреждений

соблюдение социального дистанцирования

регулярное обеззараживание воздуха.

На 2 июля в регионе зарегистрировано 8025 случаев заражения. Прирост за прошедшие сутки – 239 инфицированных. Выздоровели 225 человек. В Иркутской области из 239 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 120 зафиксированы в Иркутске. Новые вспышки обнаружены в Иркутском районе – 28 случаев COVID-19, Ангарске – 17, Эхирит-Булагатском районе –13, Усть-Куте –10, Шелеховском районе – 9, Усолье-Сибирском – 8, Качуге – 7.