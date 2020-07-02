Инвалидам Иркутской области выдали более 700 опознавательных автомобильных знаков

С 1 июля законодательство по бесплатной парковке для людей с инвалидностью, передвигающихся на машине, изменилось кардинально, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Для получения льгот на парковку автомобиля инвалиду или родителям ребенка-инвалида необходимо подать заявление в электронном виде на портале госуслуг, или через личный кабинет в информационной системе ФРИ.

В этом случае в заявлении необходимо будет указать марку и госномер машины, остальная информация подгрузится автоматически. Заявление можно также подать и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

При этом потребуется предоставить больше сведений. Кроме марки и номера транспортного средства необходимы:

документ, удостоверяющий личность,

дата и место рождения,

страховой номер индивидуального лицевого счета,

все данные на представителя с документом,

подтверждающим его полномочия.

Подать заявление можно на одно транспортное средство с возможностью изменения указанных сведений в дальнейшем. Сотрудники ГИБДД будут проверять информацию не по знаку «Инвалид», а по номеру автомобиля.

Бесплатная парковка теперь предоставляется транспортным средствам, которыми управляют или перевозят инвалидов I и II группы, или детей-инвалидов. Воспользоваться услугой могут в том числе инвалиды III группы при наличии у них ограничений способности к самостоятельному передвижению, а также граждане без таких ограничений, если ранее, до 1 июля, они получили опознавательный знак «Инвалид» в учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Знак со сроком действия «бессрочно», который инвалиды получили до июля 2020 года, сдавать никуда не нужно.

Он будет действовать и дальше. Только гражданину обязательно необходимо подать сведения о конкретном транспортном средстве для внесения его в Федеральный реестр инвалидов.

Эксперты называют новый способ получения автомобильной льготы для инвалидов более удобным и, что особенно важно, защищенным от мошенников. Преимущества еще и в том, что право бесплатно парковать автомобиль человек получит в любом населенном пункте страны, независимо от города проживания и региона.