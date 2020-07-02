С 1 июля Ангарский и Братский таможенные посты Иркутской таможни стали постами фактического контроля

За таможенными постами фактического контроля также сохранится декларирование отдельных категорий товаров (связанных с применением бумажной формы декларирования или особенностью контроля в отношении отдельных таможенных процедур), сообщают в таможне.

Ранее постами фактического контроля в Иркутской таможне уже стали: Иркутский таможенный пост и таможенный пост Аэропорт Иркутск - с 1 октября 2019 года; Усть-Илимский, Усольский и Саянский таможенные посты - с 1 апреля 2020 года.

Таким образом, в настоящее время из 10 таможенных постов Иркутской таможни 7 таможенных постов приобрели статус постов фактического контроля.

Участники внешнеэкономической деятельности могут осуществлять декларирование товаров в Иркутской таможне до 15 декабря 2020 года на Иркутском таможенном посту (Центре электронного декларирования товаров), а также на Нижнеудинском и Усть-Кутском таможенных постах Иркутской таможни.

Планируется, что к 2021 году в Сибири практически все декларирование будет осуществляться в Сибирской электронной таможне, открывшейся в августе 2019 года в Красноярске. Иркутская таможня в 2021 году приобретет статус таможни фактического контроля.