Герман Греф прогнозирует падение ВВП до минус 4,2–4,5 процента

В интервью ТАСС глава Сбербанка рассказал о своих прогнозах на курс доллара и ВВП во время пандемии.

— Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару, - говорит Герман Греф.

По его словам, сейчас никто не знает как пойдет ситуация с коронавирусом. При условии второй волны рубль может начать колебаться. Сейчас, при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации.

Также глава Сбербанка рассказал о том, что российская экономика переживает коронавирус лучше чем, он планировал.

— Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9 процентов в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен. Примерно минус 4,2–4,5 процента ВВП. Опять же, если не случится повторной волны, - заключает он.