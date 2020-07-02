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Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на обеспечение жильем семей, пострадавших из-за наводнения

2 июля 2020

Средства направят на строительство жилья для 556 семей, сообщают в областной администрации.

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Перечень домов сформирован региональным Министерством строительства, дорожного хозяйства и включен в подпрограмму «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. 

В рамках программы будет построено жилье в микрорайоне Угольщиков (многоквартирные дома) и в микрорайоне Березовая роща (индивидуальное жилищное строительство) в Тулуне. 

Программой также предусмотрено расселение 29 семей из Куйтуна, чьи дома признаны непригодными для проживания. Кроме того, администрация Куйтунского городского поселения предоставила в региональный Минстрой перечень 66 многоквартирных домов, требующих обследования специализированной организацией. Если здания признают непригодными для проживания, данные по расселению будут скорректированы. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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