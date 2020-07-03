Герман Греф назвал весну самым тяжелым временем в своей биографии

В интервью ТАСС глава Сбербанка рассказал о трудностях, с которыми столкнулся банк во время коронакризиса.

– Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса. В них практически иссяк финансовый поток, – сказал он.

По словам Германа Грефа, это система общественного питания, часть торговли, туризм, авиация. У "Аэрофлота" объем перевозок упал на 95 процентов. При этом, авиакомпании летают на самолетах, которые находятся в собственности у банков, а в лизинге – у них.

– Дни и ночи шел поиск решений по реструктуризации, – подчеркнул глава Сбербанка. – Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки. Требовались оперативные решения

Правительству можно было лишь посочувствовать.

– Никто не ждал такого стресса. Самое страшное в тот момент – бездействие. Его не было, –подчеркнул Герман Греф. – Ряд действий, может, оказался суетным и неверным, как мы понимаем задним умом. Но тогда виделось, что это абсолютно правильные реакции.

В итоге банк дал реструктуризироваться всем, кто за ней обратился.

– Часть провели на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, часть сделали за свой счет. И потеряли на этом огромные деньги. Мы недосчитаемся в этом году не одной сотни миллиардов рублей, – заключает он.